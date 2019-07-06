Москву ждет гроза с сильным ветром

Столичное Главное управление МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы. Над городом разразится гроза, сопровождаемая порывами западного ветра до 15 метров в секунду. Прогноз Росгидромета актуален до 19 часов, пишет ТАСС.

6 июля гроза с градом накрыла несколько районов Подмосковья.