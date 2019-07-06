Морозов: Запад всегда будет во всем винить Россию

Запад постоянно будет винить Россию во всех бедах, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов. Эксперт считает, что в вину России поставят и приостановку договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Россия будет виновата во всем и всегда", — цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ включила в резолюцию с призывом урегулировать разногласия между США и РФ путем переговоров поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на Россию. Автор резолюции, представитель Ирландии в ПА ОБСЕ Алан Фаррелл высказался против поправки, однако участники заседания проголосовали за ее принятие.

Морозов назвал этот шаг — глобальным противостоянием с Россией. Однако считает, что ему не стоит придавать серьезное значение.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты".