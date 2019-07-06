Россию призвали оставить Крым

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию о непризнании Крыма частью России за авторством депутата Верховной рады Артура Герасимова.

ПА ОБСЕ заявляет о своем уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и осуждает оккупацию Крыма Россией.

В тексте резолюции содержится несколько призывов: оставить Крым, оказать медицинскую и юридическую помощь морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе. Упоминается о якобы растущей милитаризации Азовского моря.

Использование беспилотников для наблюдения за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе Специальной мониторинговой комиссией ПА ОБСЕ полностью одобряет, передает ТАСС.

Ранее Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в субботу на заседании отказался принимать поправку России об исключении из текста тезисов о деоккупации Крыма и выводе войск.

Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой счел, что непризнание ассамблеей воссоединения Крыма и Севастополя с Россией –то же, что и непризнание объединения ФРГ и ГДР.

Поправки Швейцарии, Италии, Франции и Испании, отменяющие тезисы о якобы невыполнении Россией своих обязательств в рамках "Минска", также были отклонены большинством голосов.