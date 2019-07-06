Американские волейболистки вышли в финал Лиги наций, где сыграют с Бразилией

В матче 1/2 финала волейбольной Лиги наций женская сборная США обыграла национальную команду Китая со счетом 3:1 (25:11, 15:25, 25:17, 25:20). У победителей встречи самыми результативными стали Андреа Древс (21 очко), Мишел Барч-Хакли (21) и Келси Робинсон (15).

Ранее сборная Бразилии в первом полуфинальном поединке турнира обыграла команду Турции – 3:0 (25:23, 25:15, 25:10). Таким образом, американки и бразильянки сыграют в финале, а представительницы Турции и Китая встретятся в матче за третье место. Обе игры состоятся 7 июля.

Напомним, сборная России на групповом этапе выиграла три матча из 15, заняла 14-е место и не сумела пробиться в "Финал шести".