Конюхов сел на Табаско

Российский путешественник Федор Конюхов, совершавший перелет на самолете с солнечными батареями, приземлился в своем конечном пункте — на крымском аэродроме Табаско. Об этом сообщил владелец аэродрома Сергей Шевчук, добавив: Крым впервые принял самолет, использующий солнечные батареи.

Конюхов планировал за световой день в пятницу осуществить перелет на самолете "Летающая лаборатория" из Московской области в Воронеж и далее в Ростов-на-Дону и Евпаторию. Однако вечером 5 июля самолет путешественника приземлился на аэродроме Гостагаевская в Краснодарском крае и смог продолжить полет лишь 6 июля.



Ранее сегодня метеослужбы запретили экипажу Конюхова вылет с аэродрома Коктебеля: в регионе бушевала гроза, были сложные метеоусловия. В полете Конюхова сопровождал президент Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский. Аэродром Табаско в селе Великом Сакского района — единственный в Крыму, служащий для приема летательных аппаратов весом до 5,7 тонны, передает ТАСС.

Полет Конюхова был тестовым в рамках подготовки к воздушной кругосветной экспедиции с использованием солнечной энергии. Самолет "Летающая лаборатория" оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Размах крыла аппарата — 25 метров, а вес — всего 900 килограммов.