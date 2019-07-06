Тема:

Беспорядки в Тбилиси 1 час назад

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
6 июля 201918:15

Грузия надеется на продолжение торговли с Россией

Татьяна Тимирханова/Интерпресс/ТАСС

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили на встрече с фермерами в субботу выразил надежду на прагматичный подход со стороны России к торговым отношениям с Грузией. Министр считает ,что РФ и Грузия смогли установить интенсивные культурные и экономические связи, несмотря на наличие "красных линий территориальной целостности" в грузинском обществе. Эти связи, сказал министр, дают надежду на то, что Россия не введет торговое эмбарго, пишет РИА Новости.

"Важно, чтобы эти отношения были основаны на прагматичных связях, освобождены от эмоций и были экспертными", - заявил Давиташвили.

Как рассказал на той же встрече министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава, Грузия поставляет в Россию 13 процентов своего экспорта вина. Министр пояснила, что усилиями правительства экономика Грузии уже весьма диверсифицирована, но это не повод отказываться от российского рынка.

"Экономика, в том числе и экспорт, должны расти, а у вас должен быть выбор торговли с любой той страной, где вы считаете, что ваша продукция будет продаваться лучше", — заявила Турнава.

За пять месяцев этого года Грузия поставила в Россию товаров на 219 миллионов долларов. Россия продала Грузии продукции на 350 миллионов долларов за тот же период. Опережает Россию в торговом балансе Грузии только Турция.

 

20 июня в Тбилиси оппозиция устроила беспорядки, вызванные выступлением в парламенте Грузии депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Президент России Владимир Путин для безопасности россиян подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.

Ранее по теме

Сейчас

18:54

Тетя избитой семилетней девочки арестована

18:36

Взрыв в Польше: погибли двое детей и взрослый

17:27

Москву ждет гроза с сильным ветром

15:37

У капитана "Атолла" не было лицензии на перевозку пассажиров

15:09

Сократилось число пропавших при наводнении в Иркутской области

14:31

МЧС посоветовало жителям Московской области закрыть форточки

14:25

Из НИИ РАН в центре Москвы украли миллионы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Владелец "Атолла" опрошен в качестве свидетеля. Тело одной из жертв отправлено на родину

Владелец "Атолла" опрошен в качестве свидетеля. Тело одной из жертв отправлено на родину

1 час назад
Тетя избитой семилетней девочки арестована

Тетя избитой семилетней девочки арестована

15 минут назад
Россию призвали оставить Крым

Россию призвали оставить Крым

1 час назад
Грузия надеется на продолжение торговли с Россией

Грузия надеется на продолжение торговли с Россией

1 час назад
Первую партию американской нефти доставили на Украину

Первую партию американской нефти доставили на Украину

12 минут назад
Экипаж "Федерации" может погибнуть в Тихом океане

Экипаж "Федерации" может погибнуть в Тихом океане

4 часа назад
На стабилизацию ситуации в Шереметьеве потребуется больше месяца

На стабилизацию ситуации в Шереметьеве потребуется больше месяца

2 часа назад
Родным подводников с глубоководного аппарата передали их награды

Родным подводников с глубоководного аппарата передали их награды

3 часа назад
Пушков дал Зеленскому "газовый" совет

Пушков дал Зеленскому "газовый" совет

2 часа назад
Госизменника Воробьева поместили в лефортовский карантин

Госизменника Воробьева поместили в лефортовский карантин

5 часов назад
Сократилось число пропавших при наводнении в Иркутской области

Сократилось число пропавших при наводнении в Иркутской области

4 часа назад
Путин и Эрдоган пообщались по телефону

Путин и Эрдоган пообщались по телефону

5 часов назад
Россия предложила ПА ОБСЕ бороться с героизацией нацизма

Россия предложила ПА ОБСЕ бороться с героизацией нацизма

2 часа назад
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

03.07.2019 11:26
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Трамп поговорил с Мэй об Иране, КНДР и Сирии

Трамп поговорил с Мэй об Иране, КНДР и Сирии

19 минут назад
Болтон обратился к венесуэльским военным

Болтон обратился к венесуэльским военным

42 минуты назад
Взрыв в Польше: погибли двое детей и взрослый

Взрыв в Польше: погибли двое детей и взрослый

43 минуты назад
Полторак проинспектировал "Морской бриз"

Полторак проинспектировал "Морской бриз"

45 минут назад
Российские баскетболистки лишились шансов на участие в Олимпийских играх-2020

Российские баскетболистки лишились шансов на участие в Олимпийских играх-2020

48 минут назад
Ливия: задержанных россиян посадили в тюрьму Майтига

Ливия: задержанных россиян посадили в тюрьму Майтига

1 час назад
Конюхов сел на Табаско

Конюхов сел на Табаско

1 час назад
Водитель, сбивший полицейского в Кинешме, стал фигурантом уголовного дела

Водитель, сбивший полицейского в Кинешме, стал фигурантом уголовного дела

1 час назад
СПЧ дал рекомендации по болотам

СПЧ дал рекомендации по болотам

1 час назад
Суперкубок России. Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Локомотива"

Суперкубок России. Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Локомотива"

1 час назад
Морозов: Запад всегда будет во всем винить Россию

Морозов: Запад всегда будет во всем винить Россию

1 час назад
Тело пропавшей на пляже девочки обнаружили в "Куршской косе"

Тело пропавшей на пляже девочки обнаружили в "Куршской косе"

2 часа назад
Полицейские ранили женщину, устроившую пальбу в Чайнатуане Сиэтла. Видео

Полицейские ранили женщину, устроившую пальбу в Чайнатуане Сиэтла. Видео

2 часа назад
Серена Уильямс обыграла Юлию Гергес в третьем круге Уимблдона

Серена Уильямс обыграла Юлию Гергес в третьем круге Уимблдона

2 часа назад
Медведчук хочет "построить Европу" на Украине

Медведчук хочет "построить Европу" на Украине

2 часа назад
Политическое вымирание: Джонсону противостоит "перерожденная Мэй"

Политическое вымирание: Джонсону противостоит "перерожденная Мэй"

3 часа назад
Нападающий "Локомотива" Фарфан успешно перенес операцию на коленном суставе

Нападающий "Локомотива" Фарфан успешно перенес операцию на коленном суставе

3 часа назад
Полицейские нашли в машине радиоактивный калифорний для боеголовок

Полицейские нашли в машине радиоактивный калифорний для боеголовок

3 часа назад
Перевернувшийся автокран упал со съезда с кольцевой автодороги в Петербурге. Видео

Перевернувшийся автокран упал со съезда с кольцевой автодороги в Петербурге. Видео

3 часа назад
Сместились дома, обрушились стены: в Сан-Бернардино объявлено ЧП

Сместились дома, обрушились стены: в Сан-Бернардино объявлено ЧП

3 часа назад
Водитель снес женщину-пешехода в Марий Эл. Видео

Водитель снес женщину-пешехода в Марий Эл. Видео

3 часа назад
В СБУ появился свой Бонд. Правда, с лишними буквами

В СБУ появился свой Бонд. Правда, с лишними буквами

3 часа назад
Украинские военные обстреляли храм и беспилотники ОБСЕ

Украинские военные обстреляли храм и беспилотники ОБСЕ

4 часа назад
Игрок обороны "Спартака" Боккетти покидает столичный клуб

Игрок обороны "Спартака" Боккетти покидает столичный клуб

4 часа назад
Из НИИ РАН в центре Москвы украли миллионы

Из НИИ РАН в центре Москвы украли миллионы

4 часа назад
LA Times: приезжайте в Крым — "плод любви Калифорнии и Ирландии"

LA Times: приезжайте в Крым — "плод любви Калифорнии и Ирландии"

4 часа назад
Пока Штаты занимаются "злобной пропагандой", Россия может стать центром "мягкой силы"

Пока Штаты занимаются "злобной пропагандой", Россия может стать центром "мягкой силы"

5 часов назад
"Грех", озарение и сюрприз: эксклюзив "Вестей в субботу" с Андреем Кончаловским

"Грех", озарение и сюрприз: эксклюзив "Вестей в субботу" с Андреем Кончаловским

5 часов назад
Шредер: Трамп пытается превратить друзей в вассалов

Шредер: Трамп пытается превратить друзей в вассалов

6 часов назад
Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

6 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 6 июля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 6 июля 2019 года

6 часов назад
Мировые эксперты поделились практиками раздельного сбора мусора

Мировые эксперты поделились практиками раздельного сбора мусора

7 часов назад
Когда разрешат 130 км/час? Росавтодор назвал сроки

Когда разрешат 130 км/час? Росавтодор назвал сроки

9 часов назад