Грузия надеется на продолжение торговли с Россией

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили на встрече с фермерами в субботу выразил надежду на прагматичный подход со стороны России к торговым отношениям с Грузией. Министр считает ,что РФ и Грузия смогли установить интенсивные культурные и экономические связи, несмотря на наличие "красных линий территориальной целостности" в грузинском обществе. Эти связи, сказал министр, дают надежду на то, что Россия не введет торговое эмбарго, пишет РИА Новости.

"Важно, чтобы эти отношения были основаны на прагматичных связях, освобождены от эмоций и были экспертными", - заявил Давиташвили.

Как рассказал на той же встрече министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава, Грузия поставляет в Россию 13 процентов своего экспорта вина. Министр пояснила, что усилиями правительства экономика Грузии уже весьма диверсифицирована, но это не повод отказываться от российского рынка.

"Экономика, в том числе и экспорт, должны расти, а у вас должен быть выбор торговли с любой той страной, где вы считаете, что ваша продукция будет продаваться лучше", — заявила Турнава.

За пять месяцев этого года Грузия поставила в Россию товаров на 219 миллионов долларов. Россия продала Грузии продукции на 350 миллионов долларов за тот же период. Опережает Россию в торговом балансе Грузии только Турция.

20 июня в Тбилиси оппозиция устроила беспорядки, вызванные выступлением в парламенте Грузии депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Президент России Владимир Путин для безопасности россиян подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.