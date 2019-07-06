Ливия: задержанных россиян посадили в тюрьму Майтига

Двух сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, которых ранее задержали в Ливии, перевели в тюрьму Майтига в пригороде столицы — Триполи. Им предъявлено обвинение во вмешательстве в выборы. Задержанные жалуются, что к ним не пускают ни адвоката, ни представителей дипломатического корпуса РФ. Об этом рассказал глава фонда Александр Малькевич, его слова приводит "Интерфакс". Со стороны МИД РФ идет активная работа по прояснению ситуации с задержанием российских граждан.

О том, что сотрудники органов безопасности Ливии арестовали двух граждан России, сообщило 5 июля агентство Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы. Известно, что россияне пытались добиться встречи с участием Саифа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и возможного кандидата в президенты Ливии.

Bloomberg заявляет, что данные на компьютерах и флеш-картах, обнаруженных у арестованных, свидетельствуют о том, что они работали в компании, "специализирующейся на оказании влияния на выборы в некоторых африканских странах".