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6 июля 201922:00 Павел Мельник

Жизнь в ритме "Звезды": строительство в Большом Камне

Жизнь в ритме "Звезды": строительство в Большом Камне

В Приморье прозвучал тот сигнал, который ждали давно: в Большом Камне, где находится одно из главных предприятий судостроительной отрасли России, "Звезда", объявлено о том, какие перспективы жду новейшую верфь страны.

Перед ним расступаются все суда – из Шанхая в Большой Камень идет новейший кран-гигант. Судоходство на фарватере замерло. Чтобы безопасно пришвартовать эти 6 тысяч тонн металла, уходит несколько часов. Дальше — счет уже на световые дни. К месту, где будет установлен, исполин осторожно ползет по земле.

Так строится сухой док завода "Звезда". Вице-премьер правительства Юрий Борисов прилетел посмотреть, все ли идет по плану. И сразу вопрос: когда кран займет рабочее положение? А это 120 метров над землей. "К сентябрю будет стоять", — уверяют рабочие.

Под ногами — искусственная насыпь. Судоверфь расширяется в сторону моря, ориентируясь на проверенную модель производства. Прямо напротив — действующий кран-гигант, который уже два года безотказно обслуживает достроечный стапель.

В семействе великанов — пополнение. Близнец самого высокого крана России — такой же "Голиаф" — набирает рост в новом сухом доке завода "Звезда". Его подъемные башни уже устремились в небо — строительство идет опережающими темпами.

График обогнали почти на два года — стройку этого сектора рассчитывают завершить за 11 месяцев. Помогает и уникальная техника — этот "500-тонник", например, — один на все Приморье.

Пока Юрий Борисов и губернатор Приморья Олег Кожемяко осматривали судоверфь, на стройке работа не прекращалась ни на минуту. Времени на раскачку нет. В портфеле "Звезды" — 39 заказов. Супертанкеры для экстремальных условий и самые современные ледоколы — визитная карточка Большого Камня.

"После запуска всех мощностей "Звезда" будет производить 330 тысяч тонн продукции. Для понимания: сейчас вся Объединенная судостроительная корпорация производит 320 тысяч тонн", — отметил Юрий Борисов.

Дальневосточная "Звезда" сегодня задает тон всей отрасли. Новый сухой док — больше, чем просто производственный инструмент, — новые рабочие места. "Звезда" сегодня — это стабильная работа для 2500 человек. Когда завод заработает в полную мощность, их число увеличится втрое. В ритме судоверфи живет весь Большой Камень.

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