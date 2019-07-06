Проблемы с багажом в Шереметьево: система не справилась

Как обстоят дела с багажом в московском аэропорту Шереметьево, через который летает вся страна? Там побывал министр транспорта Евгений Дитрих.

Ранним утром в дирекции Шереметьево — экстренное совещание. В главном аэропорту страны снова случился багажный коллапс — сотни пассажиров не обнаружили своих чемоданов на ленте.

Совещание министр транспорта Евгений Дитрих начинает с жесткой критики."Мне до смешного задают вопросы: при вылете из Шереметьево сдавать багаж или лучше в ручную кладь все взять? И мы говорим о том, что сейчас так работает лучший аэропорт страны, победитель международных премий! Удивлен", — отметил Дитрих.

О проблемах с получением багажа пассажиры начали сообщать еще в мае. Недавно — новый виток проблем: сотни чемоданов брошены в углу. Ждать их выдачи приходилось часами. Транзитные пассажиры вынуждены были лететь налегке. Очереди на сдачу такие, что даже те, кто приехали заранее, на рейс опаздывали.

В Шереметьево проблему объясняли то грозой, то высоким туристическим сезоном. Между тем эксперты говорили о том, что управление багажными потоками как раз в мае перешло от компании "Аэрофлот" к дочернему предприятию Шереметьево.

"Я бы, наверное, назвал это неполной проработкой всех процессов при передаче функций по обработке багажа компанией "Аэрофлот" к компании "Шереметьево Хэндлинг", — сказал Евгений Дитрих.

"Да, компания изменилась, но и очень существенно вырос багаж", — заявил Михаил Василенко, гендиректор Шереметьево.

Транзитный поток в Шереметьево в этом году действительно увеличился на 25%. И система не справилась. Пять топ-менеджеров аэропорта, ответственные за доставку багажа, уже уволены, а проблему теперь будут решать комплексно. В первую очередь, упростят технологическую систему перевозки багажа, перераспределят потоки с перегруженного Шереметьево-D в другие терминалы аэропорта. Кроме того, с самых пиковых вечерних часов перенесут на другое время несколько рейсов "Аэрофлота", а заодно увеличат штат грузчиков.

"Дополнительно происходит набор персонала, порядка 400 человек — в плане на прием на работу", — подчеркнул Евгений Дитрих.

Полностью в штатном режиме багажная система должна заработать не позднее середины августа.