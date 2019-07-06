Полторак проинспектировал "Морской бриз"

Министр обороны Украины Степан Полторак в субботу, 6 июля, приехал на международные военные учения Sea Breeze-2019, которые проходят в северо-западной части Черного моря.

Глава оборонного ведомства поднялся на борт флагмана украинского военного флота фрегат "Гетман Сагайдачный" и заслушал доклад командующего ВМС страны Игоря Воронченко о ходе учений, сообщает РИА Новости.

Учения Sea Breeze-2019, в которых принимают участие авиация и корабли 12 стран НАТО и пяти стран-союзников, завершатся 12 июля. Для участия в учениях в акваторию Черного моря 29 июня вошел эсминец ВМС США "Карни". За его действиями наблюдает сторожевой корабль Черноморского флота РФ "Сметливый".

В МИД РФ проведение украинско-американских учений назвали опасной идеей.