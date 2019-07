Болтон обратился к венесуэльским военным

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обратился через "Твиттер" к военным Венесуэлы. США призывают их защищать свободы демократической Венесуэлы, написал он.

Venezuela’s military has a responsibility to safeguard democracy & the constitution, protect civilians & ensure access to basic rights of the people of Venezuela. We call on the Venezuelan military to protect the freedoms of a democratic Venezuela. https://t.co/otpuiQAZXU