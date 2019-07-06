Взрыв в Польше: погибли двое детей и взрослый

В городе Бытом на юге Польши в одном из домов взорвался бытовой газ. Как рассказал президент города Мариуш Волаш, погибли три жильца: женщина и двое детей.

После обследования места взрыва найдены четверо выживших. Они доставлены в больницу. Пожарные потушили возгорание на месте взрыва.

По предварительной версии, взорвался баллон в квартире рядом с жильем погибших, пишет РИА Новости.