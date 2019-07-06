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6 июля 201918:40

Российские баскетболистки лишились шансов на участие в Олимпийских играх-2020

EPA

В матче утешительного турнира за 5-8 места чемпионата Европы по баскетболу женская сборная России под руководством Олафа Ланге проиграла национальной команде Швеции со счетом 52:57 (10:12, 16:15, 13:16, 13:14).

В составе российской команды самой результативной стала Мария Вадеева, которая записала на свой счет 15 очков, восемь подборов, четыре передачи и три блок-шотов, а у шведок больше всех набрала Элин Эльдебринк – 14 очков.

Ранее россиянки с четырьмя очками заняли третье место в группе D. В матче за выход в четвертьфинал турнира подопечные Ланге обыграли Италию (63:54), а в 1/4 финала уступили Испании (54:78).

Таким образом, сборная России не смогла войти в шестерку сильнейших команд Евробаскета и лишилась шансов на участие в квалификации Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Токио.

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