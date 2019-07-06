Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
6 июля 201919:13

Тетя избитой семилетней девочки арестована

(фото Karolinska Institutet).

Магасский суд в Ингушетии избрал задержанной тете избитой девочки меру пресечения в виде заключения под стражу. За решеткой родственница, издевавшаяся на семилетней племянницей Аишей, проведет два месяца, сообщает Следственный комитет.

В четверг семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в детскую больницу Ингушетии. В клинику обратилась тетя девочки, в чьей семье воспитывался ребенок. По ее словам, ребенок играл во дворе, упал в яму и сломал руку. После открытого перелома в правой конечности было нарушено кровообращение, развилась угроза гангрены и, как следствие, ампутации руки. Врачи сделали срочную операцию, снизив этот риск до минимума. Левую руку, которая также была повреждена, удалось спасти. Во время осмотра девочки обнаружились застарелые переломы ребер, травма позвоночника, следы укусов и старые шрамы, а также свежие синяки и ссадины, что свидетельствует о систематическом домашнем насилии.

По подозрению в избиении девочки задержана ее тетя — 35-летняя жительница города Сунжа. Ранее женщина отбывала наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. Почему ранее судимый человек воспитывал несовершеннолетнего ребенка без каких-либо документов об установлении опеки, предстоит выяснить следствию. Арестованной будет предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

 

Сейчас

18:54

Тетя избитой семилетней девочки арестована

18:36

Взрыв в Польше: погибли двое детей и взрослый

17:27

Москву ждет гроза с сильным ветром

15:37

У капитана "Атолла" не было лицензии на перевозку пассажиров

15:09

Сократилось число пропавших при наводнении в Иркутской области

14:31

МЧС посоветовало жителям Московской области закрыть форточки

14:25

Из НИИ РАН в центре Москвы украли миллионы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Владелец "Атолла" опрошен в качестве свидетеля. Тело одной из жертв отправлено на родину

Владелец "Атолла" опрошен в качестве свидетеля. Тело одной из жертв отправлено на родину

1 час назад
Тетя избитой семилетней девочки арестована

Тетя избитой семилетней девочки арестована

8 минут назад
Россию призвали оставить Крым

Россию призвали оставить Крым

1 час назад
Грузия надеется на продолжение торговли с Россией

Грузия надеется на продолжение торговли с Россией

1 час назад
Первую партию американской нефти доставили на Украину

Первую партию американской нефти доставили на Украину

4 минуты назад
Экипаж "Федерации" может погибнуть в Тихом океане

Экипаж "Федерации" может погибнуть в Тихом океане

4 часа назад
На стабилизацию ситуации в Шереметьеве потребуется больше месяца

На стабилизацию ситуации в Шереметьеве потребуется больше месяца

2 часа назад
Родным подводников с глубоководного аппарата передали их награды

Родным подводников с глубоководного аппарата передали их награды

3 часа назад
Пушков дал Зеленскому "газовый" совет

Пушков дал Зеленскому "газовый" совет

2 часа назад
Госизменника Воробьева поместили в лефортовский карантин

Госизменника Воробьева поместили в лефортовский карантин

5 часов назад
Сократилось число пропавших при наводнении в Иркутской области

Сократилось число пропавших при наводнении в Иркутской области

3 часа назад
Путин и Эрдоган пообщались по телефону

Путин и Эрдоган пообщались по телефону

5 часов назад
Россия предложила ПА ОБСЕ бороться с героизацией нацизма

Россия предложила ПА ОБСЕ бороться с героизацией нацизма

2 часа назад
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

03.07.2019 11:26
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Трамп поговорил с Мэй об Иране, КНДР и Сирии

Трамп поговорил с Мэй об Иране, КНДР и Сирии

13 минут назад
Болтон обратился к венесуэльским военным

Болтон обратился к венесуэльским военным

36 минут назад
Взрыв в Польше: погибли двое детей и взрослый

Взрыв в Польше: погибли двое детей и взрослый

37 минут назад
Полторак проинспектировал "Морской бриз"

Полторак проинспектировал "Морской бриз"

39 минут назад
Российские баскетболистки лишились шансов на участие в Олимпийских играх-2020

Российские баскетболистки лишились шансов на участие в Олимпийских играх-2020

42 минуты назад
Ливия: задержанных россиян посадили в тюрьму Майтига

Ливия: задержанных россиян посадили в тюрьму Майтига

58 минут назад
Конюхов сел на Табаско

Конюхов сел на Табаско

1 час назад
Водитель, сбивший полицейского в Кинешме, стал фигурантом уголовного дела

Водитель, сбивший полицейского в Кинешме, стал фигурантом уголовного дела

1 час назад
СПЧ дал рекомендации по болотам

СПЧ дал рекомендации по болотам

1 час назад
Суперкубок России. Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Локомотива"

Суперкубок России. Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Локомотива"

1 час назад
Морозов: Запад всегда будет во всем винить Россию

Морозов: Запад всегда будет во всем винить Россию

1 час назад
Тело пропавшей на пляже девочки обнаружили в "Куршской косе"

Тело пропавшей на пляже девочки обнаружили в "Куршской косе"

2 часа назад
Полицейские ранили женщину, устроившую пальбу в Чайнатуане Сиэтла. Видео

Полицейские ранили женщину, устроившую пальбу в Чайнатуане Сиэтла. Видео

2 часа назад
Серена Уильямс обыграла Юлию Гергес в третьем круге Уимблдона

Серена Уильямс обыграла Юлию Гергес в третьем круге Уимблдона

2 часа назад
Медведчук хочет "построить Европу" на Украине

Медведчук хочет "построить Европу" на Украине

2 часа назад
Политическое вымирание: Джонсону противостоит "перерожденная Мэй"

Политическое вымирание: Джонсону противостоит "перерожденная Мэй"

2 часа назад
Нападающий "Локомотива" Фарфан успешно перенес операцию на коленном суставе

Нападающий "Локомотива" Фарфан успешно перенес операцию на коленном суставе

2 часа назад
Полицейские нашли в машине радиоактивный калифорний для боеголовок

Полицейские нашли в машине радиоактивный калифорний для боеголовок

3 часа назад
Перевернувшийся автокран упал со съезда с кольцевой автодороги в Петербурге. Видео

Перевернувшийся автокран упал со съезда с кольцевой автодороги в Петербурге. Видео

3 часа назад
Сместились дома, обрушились стены: в Сан-Бернардино объявлено ЧП

Сместились дома, обрушились стены: в Сан-Бернардино объявлено ЧП

3 часа назад
Водитель снес женщину-пешехода в Марий Эл. Видео

Водитель снес женщину-пешехода в Марий Эл. Видео

3 часа назад
В СБУ появился свой Бонд. Правда, с лишними буквами

В СБУ появился свой Бонд. Правда, с лишними буквами

3 часа назад
Украинские военные обстреляли храм и беспилотники ОБСЕ

Украинские военные обстреляли храм и беспилотники ОБСЕ

4 часа назад
Игрок обороны "Спартака" Боккетти покидает столичный клуб

Игрок обороны "Спартака" Боккетти покидает столичный клуб

4 часа назад
Из НИИ РАН в центре Москвы украли миллионы

Из НИИ РАН в центре Москвы украли миллионы

4 часа назад
LA Times: приезжайте в Крым — "плод любви Калифорнии и Ирландии"

LA Times: приезжайте в Крым — "плод любви Калифорнии и Ирландии"

4 часа назад
Пока Штаты занимаются "злобной пропагандой", Россия может стать центром "мягкой силы"

Пока Штаты занимаются "злобной пропагандой", Россия может стать центром "мягкой силы"

5 часов назад
"Грех", озарение и сюрприз: эксклюзив "Вестей в субботу" с Андреем Кончаловским

"Грех", озарение и сюрприз: эксклюзив "Вестей в субботу" с Андреем Кончаловским

5 часов назад
Шредер: Трамп пытается превратить друзей в вассалов

Шредер: Трамп пытается превратить друзей в вассалов

6 часов назад
Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

6 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 6 июля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 6 июля 2019 года

6 часов назад
Мировые эксперты поделились практиками раздельного сбора мусора

Мировые эксперты поделились практиками раздельного сбора мусора

7 часов назад
Когда разрешат 130 км/час? Росавтодор назвал сроки

Когда разрешат 130 км/час? Росавтодор назвал сроки

9 часов назад