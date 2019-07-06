Трамп поговорил с Мэй об Иране, КНДР и Сирии

Американский лидер Дональд Трамп в пятницу побеседовал по телефону с британским премьером Терезой Мэй. Политики обсуждали общие интересы в области безопасности.

Они говорили про усиление санкций против Сирии, достижение проверяемой денуклеаризации КНДР и противодействие иранской ядерной программе.

Также коснулись торговых переговоров между США и КНР, передает ТАСС.