Онищенко считает, что грузины должны поставить ему памятник за спасение виноделия

Экс-глава Роспотребнадзора, бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что заслужил памятник себе в Грузии. Об этом он заявил в субботу, 6 июля, в Люксембурге, где он в составе российской делегации участвует в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Мне должны поставить в Грузии памятник, потому что я сохранил вашу культуру виноделия", — заявил Онищенко, слова которого приводит "Интерфакс".

Комментируя ситуацию с обострением российско-грузинских отношений, парламентарий назвал основным виновником грузинскую оппозицию, которая, по его словам, "устроила провокацию". Онищенко высказал мнение о том, что Грузии стоит ожидать экономических санкций со стороны России.

В 2006 году, когда Онищенко возглавлял Роспотребнадзор, Россия ввела запрет на поставки грузинского вина и минеральной воды, а также овощей и фруктов из Грузии. Причиной стало низкое качество поставляемой продукции. В 2013 году поставки грузинской продукции на российский рынок постепенно возобновились.

Отношения между двумя странами ухудшились после 20 июня этого года, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. На следующий день президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном прекращении прямого авиасообщения с Грузией, а туроператорам и турагентам было рекомендовано не организовывать туры в Грузию для россиян. По некоторым оценкам, сокращение количества российских туристов, а также уменьшение экспорта грузинской продукции в РФ может привести к потерям Грузией около одного миллиарда долларов до конца года.

Геннадий Онищенко известен своими порой неожиданными заявлениями. Например, в мае он посоветовал российским пенсионерам "жить чуть-чуть впроголодь", чтобы "эффективнее бороться с лишним весом".