Первую партию американской нефти доставили на Украину

Танкер Wisdom Venture доставил на Украину первую в истории партию нефти из США, пишет РИА Новости. Сейчас судно разгружается в порту Одессы у причала N2Н нефтегавани. Перекачка 75 тысяч тонн нефти в танки на берегу может занять до 36 часов.

Американская нефть будет переправлена по нефтепроводу на Кременчугский НПЗ. Профильные издания отмечают, что следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе.