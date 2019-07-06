Шпион Алекс Сигли был пойман на месте преступления

Власти КНДР объяснили, что задерживали позднее освобожденного австралийца Алекса Сигли за шпионаж, а также за "систематический сбор и передачу данных", сообщает агентство Ренхап.

29-летний австралийский студент Алекс Сигли был задержан в конце июня в Пхеньяне за шпионаж и признал свою "антигосударственную деятельность". В частности, Сигли давал интервью иностранным корреспондентам, передавал фотографии о жизни в КНДР американским СМИ и размещал их в интернете.

Сигли получил степень магистра по северокорейской литературе в университете имени Ким Ир Сена и управлял туристической компанией в Пхеньяне. Сигли женат на японке, которая проживает в Токио. В четверг он был освобожден при посредничестве Швеции и покинул столицу Северной Кореи в тот же день, прибыв вечером в четверг в Токио через Пекин.

Австралия поддерживает дипломатические отношения с Северной Кореей, но не имеет посольства в Пхеньяне, интересы австралийских граждан там представляет Швеция.