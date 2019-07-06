Уимблдон. Барти, Квитова Конта и Мертенс вышли в четвертый круг турнира

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти в третьем круге Уимблдона в двух сетах за 53 минуты разгромила представительницу Великобритании Хэрриет Дарт со счетом 6:1, 6:1.

Австралийка 11 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырех, а у Дарт, занимающей 182-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса и пять двойных ошибок.

В параллельной игре турнира Петра Квитова (Чехия, 6) обыграла Магду Линнет (Польша, 75) – 6:3, 6:2, Элиза Мертенс (Бельгия, 21) переиграла Ван Цян (Китай, 15) – 6:2, 6:7 (9:11), 6:4, Белинда Бенчич (Швейцария, 13) уступила Элисон Риск (США, 55) – 6:4, 4:6, 4:6, Кики Бертенс (Голландия, 4) проиграла Барборе Стрыцовой (Чехия, 54) – 5:7, 1:6, а Слоан Стивенс (США, 9) не смогла выиграть у Йоханны Конты (Великобритания, 18).

Таким образом, Барти в следующем круге турнира будет противостоять Риск, Квитовой – Конта, а Мертенс – Стрыцова. Матчи состоятся в понедельник, 8 июня.