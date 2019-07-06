Множество раненых: в ТЦ во Флориде прогремел взрыв

В американском штате Флорида прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Плантейшн: в торговом центре взорвался газ.

На место происшествия прибыли представители экстренных служб.

Пожарный департамент сообщил в твите о множестве пострадавших. Полиция порекомендовала воздержаться от посещения района, где произошел несчастный случай.