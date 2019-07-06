Катер с туристами протаранил Вестминстерский мост

В нижнюю часть Вестминстерского моста в столице Британии врезался прогулочный катер City Cruisers с туристами на борту, мост временно закрыт, сообщает Daily Mirror.

Полиция сообщила твитом, что экстренные службы города выехали на место происшествия. Это никак не связано с терроризмом.

К счастью, никто не пострадал.