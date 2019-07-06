Швеция обыграла Англию в матче за третье место чемпионата мира среди женских команд

В матче за третье место чемпионата мира по футболу среди женских команд сборная Швеции на поле стадиона "Альянц Ривьера" в городе Ницца обыграла национальную команду Англии со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Косоваре Асплани и София Якобссон, забившие на 11-й и 22-й минутах соответственно, а у англичанок единственный мяч на 31-й минуте забила Фран Кирби.

Таким образом, шведки завоевали бронзовые медали чемпионата мира. В финале турнира сборная США в воскресенье, 7 июля в Лионе сыграет с командой Голландии.