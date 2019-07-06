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6 июля 201921:45

Увековечили в живом дереве: появилась первая в мире статуя Мелании Трамп

Увековечили в живом дереве: появилась первая в мире статуя Мелании Трамп

В Словении установили первую в мире статую первой леди США — Мелании Трамп, передает канал "Россия 24". И выглядит она, мягко сказать, необычно.

Установили ее недалеко от Севницы — родного города жены американского президента. Скульптура вырезана из живого дерева, она изображает Меланию Трамп в голубом платье с поднятой вверх правой рукой.

Как говорит автор, именно так она выглядела во время инаугурации президента. Творец вырезал свое произведение бензопилой, поэтому получилось не совсем аккуратно. Но творение относится к жанру наивного искусства, и его не надо воспринимать буквально.

А вот жители города разошлись во мнениях.

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