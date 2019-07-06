Юрий Семин: футболисты обеих команд показали очень хороший футбол

Московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит" и в третий раз в истории завоевал Суперкубок России. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин поделился впечатлениями от завоевания трофея.

"В первую очередь, хотел бы поблагодарить организаторов Суперкубка. Прекрасный стадион, на котором я когда-то играл, – приводит слова Семина пресс-служба "Локомотива". – Футболисты обеих команд показали очень хороший футбол. Думаю, болельщики были довольны. На "Динамо" "Локомотив" стал чемпионом и выиграл несколько кубков. Это счастливый для нас стадион".

"Мысли после второго пропущенного гола? Потеряли инициативу, перестал работать план на игру. Не получалась контратакующая игра, должны были нападать сами. Сделали определенные перестановки. Игроки – просто молодцы, особенно Алексей Миранчук. Фантастический матч. Мы перевели Лешу направо, чтобы он смещался в центр и бил с левой ноги. Это изменение сыграло важную роль".

Напомним, "Локомотив" в седьмой раз принимал участие в розыгрыше Суперкубка России. Ранее железнодорожники побеждали в 2003 и 2005 годах, а также терпели поражение в 2008-м, 2015-м, 2017-м и 2018-м годах.