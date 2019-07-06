Взрыв газа в торговом центре в США: не менее 20 человек пострадали

В результате взрыва, прогремевшего в торговом центре в американском штате Флорида, пострадали по меньшей мере 20 человек. Такие данные сообщает агентство Associated Press.

Как уточняется, ЧП произошло в городе Плантейшен, расположенном на юге штата. Взрыв разрушил помещение ресторана, также пострадали магазины, находящиеся рядом. Порядка 20 человек получили травмы, врачи оценивают состояние двух из них как тяжелое.

Взрыв был такой силы, что обломки здания разлетелись более чем на 90 метров, сообщает газета "Известия". В настоящее время на месте случившегося продолжают работать пожарные. Полиция рекомендует людям держаться дальше от места инцидента.

Ранее в нескольких округах штата Калифорния в США был введен режим ЧС в связи с землетрясениями. 6 июля там был зафиксирован подземный толчок магнитудой 7,1, а перед ним – землетрясение магнитудой 6,4.