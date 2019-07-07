Депутат Госдумы: резолюция ОБСЕ по Крыму полна откровенной дезинформации

Резолюция комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая призывает Россию к "деоккупации" Крыма, полна дезинформации. Территории Российской Федерации не могут быть предметом политических спекуляций и дискуссий. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

6 июля комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, которая была подготовлена украинским депутатом и осуждала "действия РФ в Крыму", напоминает РИА Новости. Также в документе осуждаются действия России в Керченском проливе. Комитет отклонил поправку делегации РФ, предлагающую смягчить антироссийские формулировки. Позднее комитет принял еще одну резолюцию, которая призывает Россию к "деоккупации" Крыма. А с учетом поправки, которую предложили делегация США и парламентарии из Канады, Литвы, Северной Македонии и Турции, данная резолюция обвиняет РФ также в приостановке ДРСМД.

По мнению депутата, ОБСП "поет соловьем под украинскую дудку", хотя сами прекрасно понимают, что занимаются дезинформацией, что украинских моряков задержали в российских водах, а не в нейтральных, и что Крым никто Украине не отдаст. Бальбек подчеркнул, что Крым российский, и западным странам придется признать эту очевидную вещь.

Депутат предложил представителям ОБСЕ перестать использовать термин об "оккупации Крыма" и, взяв на себя смелость, называть вещи своими именами.

Как отметил Бальбек, в 2014 году был проведен референдум, позволивший Крыму воссоединиться со своей исторической родиной.