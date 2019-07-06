Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки

В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.

У победителей голами отметились Серхио Агуэро и Пауло Дибала, забившие на 12-й и 22-й минутах соответственно, а у чилийцев отличился Артуро Видаль, реализовавший пенальти на 59-й минуте.

Лидер аргентинцев Лионель Месси записал на свой счет результативную передачу, но затем на 37-й минуте сцепился с чилийцем Гари Меделем, в результате чего оба футболиста получили красные карточки и отправились досматривать игру в подтрибунное помещение.

Напомним, в финале Кубка Америки сборная Бразилии на поле стадиона "Маракана" в Рио-де-Жанейро в воскресенье, 7 июля, сыграет с перуанцами.