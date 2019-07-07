30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы правительства региона.

Как уточняется, на сегодня, 7 июля, в списке без вести пропавших числятся 11 человек. 22 человека погибли, передает агентство "Интерфакс".

К настоящему времени в зоне паводка проведена откачка воды, очищены 37 улиц протяженностью 11,6 километра и 4,7 тысячи подворий, вывезено почти 4 тысячи кубометров мусора.

С 25 июня паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. В результате удара стихии пострадали 10,39 тысячи жилых домов, в которых проживали 34,67 тысячи человек. Подтопленными оказались 10,6 тысячи приусадебных участков и 49 социально значимых объектов. В зоне паводка оказались Нижнеудинский, Зиминский, Куйтунский, Тайшетский, Тулунский и Черемховский районы. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск. В Тулуне сейчас остаются подтопленными 224 жилых дома с населением 560 человек.