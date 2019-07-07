МИД Великобритании не пустил журналиста Sputnik на конференцию по свободе прессы

Министерство иностранных дел Великобритании отказало корреспонденту российского агентства Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы. Как рассказал сам Дэниел Рид, причину отказа объяснили крайне странно. Якобы это было сделано по рекомендации Дженни.

Как пояснил Рид, он не в курсе, кто такая Дженни и почему она посоветовала не пускать его на конференцию. Журналист отправил в МИД письмо, но ответа не получил, звонил, но ему также не ответили. В итоге Риду прислали письмо с отказом без объяснения причин. По мнению Дэниела, это произошло в связи с тем, что он работает на российский новостной сайт. Корреспондент говорит, что уже написал жалобу в МИД Великобритании, но не надеется на ответ или решение проблемы.

Накануне на ту же конференцию не пустили сотрудников телеканала RT, напоминает телеканал "Россия 24". Особая ирония заключается в том, что в промо-ролике к конференции организаторы рассказывали, как ущемляются права журналистов по всему миру, и призывали репортеров из разных стран приехать и рассказать о подобных случаях.