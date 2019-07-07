Сейсмологи предупреждают о новых землетрясениях в Калифорнии

В Калифорнии ввели чрезвычайное положение в двух округах после сильного землетрясения — его магнитуда была более 7. Больше 200 тысяч человек остались без электричества, произошло несколько утечек газа, из-за которых начались пожары. Власти говорят, что пострадавшие есть, но их точное число пока назвать не могут.

В американском Интернете вирусным стало видео канала CBS — его ведущие продолжили эфир, несмотря на землетрясение. А когда толчки усилились, они спрятались под столом. Тем временем сейсмологи предупреждают о возможных повторных ударах.

Нынешний удар сейсмологам не удалось предсказать, поэтому в Калифорнии не объявляли об опасности и не призывали к эвакуации. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас же эксперты подсчитывают ущерб: на дорогах в Калифорнии появились трещины, повреждены дома, в магазинах уничтожено большое количество товара.

Это уже второе мощное землетрясение в штате за последние пару дней, напоминает телеканал "Россия 24". До этого подземных ударов такой силы не было 25 лет — с 1994 года. Тогда эпицентр находился прямо под Лос-Анджелесом, погибли 60 человек, несколько сотен пострадали.