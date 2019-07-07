Борис Джонсон: Великобритания будет готова выйти из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах

Великобритания будет готова к выходу из Европейского союза 31 октября. Это произойдет с соглашением об условиях Brexit или без него. Такое заявление сделал лидер избирательной гонки за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в интервью изданию Sunday Telegraph.

Как отметил Джонсон, Великобритания была готова к выходу из Евросоюза 29 марта и будет готова к 31 октября. Важно, чтобы все это понимали. По мнению политика, все, кто говорит, что не может смириться с мыслью о Brexit без сделки, на самом деле не хотят уходить вообще. А некоторые действительно хотят уйти, но также опасаются варианта с отсутствием сделки.

Великобритания должна была выйти из состава Европейского союза 29 марта 2019 года – спустя два года после подачи письменного уведомления о выходе. Но депутаты палаты общин парламента страны три раза отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй достигла в результате переговоров с лидерами государств Европы. В итоге Евросоюз согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, а позднее – на 31 октября, напоминает ТАСС.