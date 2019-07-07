Пожар на месте взрыва бензовоза в Свердловской области ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в результате взрыва бензовоза в Свердловской области. Об этом СМИ сообщили представители ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в 00:15 по местному времени (22:15 по времени Москвы) на 44 километре автодороги Карпинск – Кытлым. Водитель бензовоза, который вез на верху цистерны семерых туристов, не справившись с управлением, съехал в кювет, в результате чего автомобиль вспыхнул и взорвался. По предварительным данным, погибли три человека, еще шестеро были госпитализированы с травмами и ожогами. В результате ЧП загорелся лес, находящийся рядом.

Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. С помощью пены пожарные ликвидировали огонь. В бензовозе объемом 4,5 тысячи литров, находилось всего 500 литров топлива. Угрозы для населения и окружающей среды нет, передает РИА Новости.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.