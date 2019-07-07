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7 июля 201902:46

В Совете Федерации прокомментировали получение Украиной первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой в своей истории нефти из США, отметив, что на задний план ушел вопрос стоимости этой нефти.

Ранее представители пресс-службы Одесского порта сообщили, что первая в истории Украины партия американской нефти разгружается в порту. Танкер Wisdom Venture доставил 75 тысяч тонн нефти, передает РИА Новости. Ее планируют отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу "Одесса – Кременчуг".

"Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов насчет того, что зависимости Украины от российских энергоресурсов приходит конец", — написал Франц Клинцевич на своей странице в социальной сети Facebook.

 

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