23 человека пострадали в результате взрыва в торговом центре во Флориде

Власти штата Флорида заявили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн получили ранения 23 человека. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на местных правоохранителей.

Как уточняется, один из пострадавших – несовершеннолетний. Врачи оценивают состояние двух пострадавших как тяжелое. Ранее заместитель начальника службы пожарной охраны города Джоэл Гордон заявил на пресс-конференции, что в результате взрыва пострадали от 15 до 20 человек. Большинство из них находились в помещении тренажерного зала, передает ТАСС.

Гордон рассказал, что сотрудники пожарной охраны на месте происшествия зафиксировали утечку газа, которая могла стать причиной взрыва. Но выяснение обстоятельств ЧП пока не завершено.

В ситуации разбираются специалисты по расследованию поджогов и случаев применения взрывчатых веществ. Их направило в Плантейшн Бюро по контролю над оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США. Об этом подразделение бюро в Майами (штат Флорида) сообщило в своем Twitter.

Посольство Российской Федерации в США выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.