В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов "Азова"

В Донбассе военный ВСУ расстрелял националистов. Об этом СМИ сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко.

Как уточняется, между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий, после чего военнослужащий открыл стрельбу по бойцам националистического полка "Азов".

В результате стрельбы два бойца "Азова" получили ранения, сообщает Газета.ru.

Ранее СМИ сообщали, что в Донбассе пьяный командир Вооруженных сил Украины расстрелял солдат.

В ЛНР отмечают, что в последнее время морально-психологическое состояние силовиков ухудшилось. Солдаты ВСУ устраивают пьяные разборки и мародерствуют. Участились случаи неуставных взаимоотношений, приводящие к самоубийствам и дезертирству.

В Киеве говорят о таких же проблемах, передает РИА Новости. Так, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в конце 2018 года сообщил, что за все время военных действий в Донбассе небоевые потери силовиков составили 2,7 тысячи человек, в 175 случаях это были отравления наркотиками и алкоголем.