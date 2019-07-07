Экспертиза установила, что водитель взорвавшегося на Урале бензовоза был пьян

Водитель бензовоза, взорвавшегося после аварии в ночь на воскресенье в Свердловской области, в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии. Это подтвердила проведенная экспертиза. Такие данные СМИ сообщил начальник пресс-службы ГУБ МВД России по региону Валерий Горелых.

Как уточняется, в результате случившегося водитель не пострадал, госпитализация ему не потребовалась.

Горелых рассказал, что уровень алкоголя в крови водителя составляет 0,706 промилле, и отметил, что это очень большая доза. Однако до случившегося водитель не был злостным нарушителем правил дорожного движения.

Инцидент произошел на технологической дороге на севере Свердловской области, передает ТАСС. В результате случившегося три человека погибли, еще несколько, в том числе подросток, получили травмы. По данным ГУ МВД России по региону, в момент аварии на цистерне находились по меньшей мере семь туристов.

Число пострадавших в результате аварии увеличилось до семи человек. Среди них – подросток 2005 года рождения, пять мужчин и одна женщина, сообщает РИА Новости. Подростка вертолетом доставили в Екатеринбург для оказания медицинской помощи.