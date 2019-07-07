В третий день Универсиады в Неаполе россияне завоевали девять медалей

Девять медалей завоевали россияне в субботу, 6 июля, на летних Всемирных студенческих играх в итальянском Неаполе. Наши атлеты взяли четыре серебряных и пять бронзовых наград.

В шаге от победы остановились прыгуны в воду, гимнасты и пловцы. Третью ступень пьедестала принесли сборной гимнастика и прыжки в воду, а также дзюдо и стрельба из пневматической винтовки.

В командных видах спорта мужская и женская сборные по регби вышли в полуфиналы, очередные победы на групповом этапе одержали волейбольные команды.

В медальном зачете Россия пока идет на четвертом месте, лидирует Япония. Универсиада закончится 14 июля, напоминает телеканал "Россия 24".