В Греции готовятся к началу досрочных парламентских выборов

Несколько часов остается до открытия избирательных участков в Греции. Там сегодня досрочно выбирают новый парламент.

О внеочередных выборах объявили после поражения правящей Коалиции радикальных левых сил под управлением премьера Алексиса Ципраса на майских выборах в Европарламент. Тогда консерваторы из "Новой демократии" обогнали левых почти на 10 процентов, напоминает телеканал "Россия 24".

Им же прочат победу и на внеочередных выборах, что значительно изменит расстановку политических сил в Греции.