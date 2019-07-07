Число погибших в результате взрыва бензовоза на Урале увеличилось до четырех человек

Бензовоз с топливом взорвался в Свердловской области. В результате ЧП погибли четыре человека.

Обстоятельства случившегося пока не совсем ясны. По одним данным, у бензовоза отказали тормоза, пострадали люди, которые находились рядом. По другим, водитель катал на цистерне туристов. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал в кювет, и машина взорвалась.

Пострадавшие экстренно госпитализированы с различными травмами и ожогами. По данным следствия, водитель управлял автомобилем в нетрезвом виде. Сам он не пострадал, передает телеканал "Россия 24".