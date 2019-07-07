ДТП в штате Джорджия: семь человек погибли, трое пострадали

В субботу, 6 июля, в американском штате Джорджия по меньшей мере семь человек погибли и еще трое получили травмы в результате крупной аварии. Такие данные сообщает телеканал Fox News.

Как уточняется, ДТП с участием трех автомобилей произошло на скоростной трассе в округе Франклин. По неизвестным причинам внедорожник, в котором находились шесть человек, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с фургоном, после чего фургон врезался в третий автомобиль.

Три пассажира и водитель, находившиеся в фургоне погибли. Также жертвами аварии стали три человека во внедорожнике. Еще троих госпитализировали с места ЧП с травмами различной степени тяжести.

Пока правоохранителям не удалось установить причины случившегося. Начато расследование, передает ТАСС.