ММА. Нуньес, Джонс и Масвидаль победили на турнире UFC

В Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам ведущей американской лиги UFC 239, в ходе которого прошли два титульных поединка. Свои титулы сохранили Аманда Нуньес и Джон Джонс, а Хорхе Масвидаль завершил бой рекордным по времени нокаутом.

Нуньес, действующая чемпионка UFC в легчайшем весе, встречалась с Холли Холм, которая ранее также была чемпионкой Лиги. Обладательница титула выиграла техническим нокаутом в первом раунде.

Джонс, который является лучшим бойцом UFC в полутяжелом весе и чей рекорд состоит из 25 побед и одного поражения, которое, к слову, весьма спорное, дрался Тиаго Сантосом. Здсеь бой продлился все пять раундов и чемпион сохранил титул после раздельного решения судей (47:48, 48:47, 48:47). Бой был столь тяжелый, что оба спортсмена покинули ринг на инвалидных колясках.

Масвидаль вышел на поединок с Беном Аскреном, не имевшим до этого поражений, в квалификационном бою и уложил соперника на помост на 5-й (!) секунде боя. Решающим стал удар коленом, а затем победитель добил конкурента руками.