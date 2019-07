Тимофей Мозгов покидает клуб НБА "Орландо Мэджик"

Центровой баскетбольной сборной России Тимофей Мозгов отчислен из клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Орландо Мэджик". "Волшебники" решили, что не сыгравший в минувшем сезоне ни одного матча за команду россиянин не выдержит конкуренцию с другими игроками.

При этом для Мозгова все завершилось более-менее сносно: по правилам НБА он даже в случае увольнения получит согласно действующему соглашению 16,7 млн долларов. В 2016 году Мозгов заключил с "Орландо" 4-летний контракт на 64 млн долларов, так что клуб не может оставить его без средств к существованию.

The Orlando Magic have waived center Timofey Mozgov, President of Basketball Operations Jeff Weltman announced today.



Mozgov did not play in any games with Orlando last season due to a knee injury.