Сокращая свои обязательства, Иран пытается спасти СВПД

Иран пока не видит смысла увеличивать количество центрифуг по обогащению урана — технической необходимости в этом нет, рассказал на пресс-конференции представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Ранее замглавы МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заявил о готовности Ирана обогащать уран выше уровня в 3,6 процента, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). По словам Камальванди, для этого Тегерану не требуются дополнительные центрифуги — используются уже имеющиеся. Однако увеличение количества центрифуг для обогащения, по его словам, может потребоваться в будущем, и это — один из возможных дальнейших шагов Ирана.



Тем временем представитель иранского правительства Али Рабии заявил: его страна надеется сохранить СВПД, но не любой ценой и не за счет своих национальных интересов, передает "Интерфакс". По словам замглавы иранского МИД Аббаса Арагчи, для того, чтобы спасти соглашение, необходимы новые инициативы. Вопрос о сохранении СВПД, по словам Арагчи, будет темой планируемой встречи глав МИД стран-участниц ядерной сделки.

Иранский дипломат также заявил: сокращение его страной ряда своих обязательств по соглашению не означает, что Иран выходит из СВПД — напротив, Тегеран пытается его спасти. Тем не менее, Арагчи не исключает дальнейшего сокращения Ираном своих обязательств вплоть до выхода из СВПД в случае, если подписанты соглашения не будут выполнять своих обязательств.

В Израиле считают объявленные Тегераном меры по превышению предусмотренного СВПД уровня обогащения урана "умеренными", передает ТАСС. Тем не менее, говорит израильский министр энергетики Юваль Штайниц, Иран таким образом "стирает все ранее оговоренные "красные линии" и начинает свой марш к созданию ядерного оружия".

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил "Интерфаксу", что действия Ирана по сокращению соблюдения своих обязательств по СВПД вызывают сожаление, однако являются юридически обоснованными. По его словам, СВПД сначала "взорвали" американцы, затем европейцы долго тянули с выполнением своей части обязательств. В частности, пояснил сенатор, необоснованно затянулось создание механизма взаиморасчетов INSTEX для торговли между европейскими странами и Ираном без использования доллара и в обход санкций США, и заработает наконец этот механизм или нет — по-прежнему большой вопрос.

По словам Косачева, "мяч на американской стороне", и только США могут спасти договоренности по СВПД — кстати, сертифицированные Совбезом ООН. Главным сейчас сенатор считает "не физические параметры степени обогащения урана, а политическую готовность Ирана вернуться в режим выполнения СВПД, если и как только аналогичный подход гарантирует Вашингтон".