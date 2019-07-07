Наблюдатели миссии ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) попали под обстрел в районе населенного пункта Золотое-5 в Донбассе, сообщает пресс-служба СММ. Уточняется, что инцидент произошел 5 июля в 60 километрах от Луганска. Пули, выпущенные из стрелкового оружия, пролетели примерно в пяти метрах над членами миссии. Патруль немедленно покинул этот район.

Позднее представитель вооруженных сил Украины отказался дать гарантии безопасности наблюдателям СММ на полет беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения. Народная милиция ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики препятствуют работе миссии у линии соприкосновения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.