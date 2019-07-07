Путин напомнил о героических страницах нашей истории

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму в адрес 60-й Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии. Путин отметил, что "наши народы плечом к плечу сражались с нацизмом, отстаивали свободу и независимость государств Европы".

Президент уверен в важности встреч ветеранов из разных стран в деле воспитания молодежи, противостоянии попыткам переписать историю. Путин напомнил о необходимости бережно хранить духовные и нравственные ценности, "героические страницы нашей общей истории".

Участники встречи зажгут традиционный Костер дружбы в Себежском районе Псковской области.