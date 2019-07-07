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7 июля 201912:08

Комитет ПА ОБСЕ призвал Россию признать Абхазию и Южную Осетию грузинскими

EPA

ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии независимыми республиками, соответствующая резолюция принята комитетом по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В документе осуждаются действия России и звучит призыв отменить решение РФ о признании независимости этих республик как незаконное.

Автор резолюции — грузинский парламентарий София Кацарава. В ней осуждаются "незаконные действия России", в частности, "оккупацию территорий", проведение военных учений вблизи границ и "деградацию прав человека", которую Кацарава также ставит в вину РФ. Резолюцию в числе прочих поддержала и украинская делегация, сравнив ситуацию в Грузии с "оккупацией Крыма".

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя решение ПА ОБСЕ, отметил, что независимость Абхазии и Южной Осетии была признана на основе свободного волеизъявления абхазского и югоосетинского народов, а также на основе принципов международного права, касающихся дружественных отношений между государствами. Он напомнил, что кульминацией многолетней насильственной политики Тбилиси в отношении этих малых народов стало нападение режима Саакашвили 8 августа 2008 года и убийство российских миротворцев. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь призвал прислушаться к мнению самих народов республик. Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российские парламентарии будут выступать против этой и ряда других антироссийских резолюций.

Однако несмотря на возражения с российской стороны, комитет принял резолюцию большинством голосов (50 проголосовали "за", пятеро — "против", девять членов комитета воздержались.

Южная Осетия объявила о независимости от Грузии после вооруженного конфликта в августе 2008 года. 26 августа Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признана еще четырьмя государствами: Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией.

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