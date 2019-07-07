Семин стал самым именитым тренером в истории новой России

Наставник московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин завоевал вместе с командой 12-й трофей в своей карьере. Он стал самым именитым тренером в истории футбола новой независимой России, обойдя Олега Романцева и Валерия Газзаева.

Как уже сообщали Вести.Ru, накануне "Локо" в матче за Суперкубок обыграл питерский "Зенит" – 3:2. Для Семина этот трофей стал 12-м в тренерской карьере: на его счету три титула с "Локомотивом" в чемпионатах России, шесть побед в Кубке страны и три звания обладателя Суперкубка.

У Романцева и Газзаева по 11 различных трофеев. При этом Романцев, как и Семин, все их выиграл с одним клубом – с московским "Спартаком": восемь побед в чемпионате страны и три – в Кубке России.

Газзаев 10 высших наград получил с с ЦСКА: три раза он становился чемпионом страны, четырежды выигрывал Кубок и дважды Суперкубок, а в 2005 году привел армейцев к победе в Кубке УЕФА. Еще одно чемпионство Газзаев завоевал, когда тренировал "Аланию" из Владикавказа.