Новости Спорт

Все видео этой рубрики
7 июля 201911:59

Семин стал самым именитым тренером в истории новой России

fclm.ru

Наставник московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин завоевал вместе с командой 12-й трофей в своей карьере. Он стал самым именитым тренером в истории футбола новой независимой России, обойдя Олега Романцева и Валерия Газзаева.

Как уже сообщали Вести.Ru, накануне "Локо" в матче за Суперкубок обыграл питерский "Зенит" – 3:2. Для Семина этот трофей стал 12-м в тренерской карьере: на его счету три титула с "Локомотивом" в чемпионатах России, шесть побед в Кубке страны и три звания обладателя Суперкубка.

У Романцева и Газзаева по 11 различных трофеев. При этом Романцев, как и Семин, все их выиграл с одним клубом – с московским "Спартаком": восемь побед в чемпионате страны и три – в Кубке России.

Газзаев 10 высших наград получил с с ЦСКА: три раза он становился чемпионом страны, четырежды выигрывал Кубок и дважды Суперкубок, а в 2005 году привел армейцев к победе в Кубке УЕФА. Еще одно чемпионство Газзаев завоевал, когда тренировал "Аланию" из Владикавказа.

Сейчас

20:24

Взрыв в пригороде Майами: обломки ТЦ разбросало на сотню метров

20:16

Катер с туристами протаранил Вестминстерский мост

19:53

Множество раненых: в ТЦ во Флориде прогремел взрыв

18:54

Тетя избитой семилетней девочки арестована

18:36

Взрыв в Польше: погибли двое детей и взрослый

17:27

Москву ждет гроза с сильным ветром

15:37

У капитана "Атолла" не было лицензии на перевозку пассажиров

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин напомнил о героических страницах нашей истории

Путин напомнил о героических страницах нашей истории

30 минут назад
Сокращая свои обязательства, Иран пытается спасти СВПД

Сокращая свои обязательства, Иран пытается спасти СВПД

53 минуты назад
Прокуратура: водитель взорвавшегося бензовоза подвозил 10 туристов

Прокуратура: водитель взорвавшегося бензовоза подвозил 10 туристов

2 часа назад
Что с Зеленским: стресс или вещества?

Что с Зеленским: стресс или вещества?

1 час назад
Турнир UFC 239: госпитализация, сломанная челюсть, инвалидные коляски

Турнир UFC 239: госпитализация, сломанная челюсть, инвалидные коляски

1 час назад
В США арестовали миллиардера Джеффри Эпштейна по обвинению в секс-торговле

В США арестовали миллиардера Джеффри Эпштейна по обвинению в секс-торговле

5 часов назад
23 человека пострадали в результате взрыва в торговом центре во Флориде

23 человека пострадали в результате взрыва в торговом центре во Флориде

8 часов назад
Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым

Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым

1 час назад
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

6 часов назад
МИД Великобритании не пустил журналиста Sputnik на конференцию по свободе прессы

МИД Великобритании не пустил журналиста Sputnik на конференцию по свободе прессы

11 часов назад
Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики

Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики

9 часов назад
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов "Азова"

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов "Азова"

8 часов назад
Юрий Борисов: самолет МС-21 может получить сертификат Росавиации в 2020 году

Юрий Борисов: самолет МС-21 может получить сертификат Росавиации в 2020 году

3 часа назад
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

03.07.2019 11:26
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Какое отопление выбрать для дачи

Какое отопление выбрать для дачи

39 минут назад
Зазевавшийся водитель разнес стоянку каршеринговых авто в Сочи. Видео

Зазевавшийся водитель разнес стоянку каршеринговых авто в Сочи. Видео

40 минут назад
Наблюдатели миссии ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе

Наблюдатели миссии ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе

1 час назад
Создан крошечный робот-медуза для плавания внутри тела

Создан крошечный робот-медуза для плавания внутри тела

1 час назад
Теракт в Афганистане: 12 человек погибли, 43 получили ранения

Теракт в Афганистане: 12 человек погибли, 43 получили ранения

3 часа назад
Вместо оваций - интернет-мемы: о новом конфузе Дональда Трампа

Вместо оваций - интернет-мемы: о новом конфузе Дональда Трампа

5 часов назад
53
В третий день Универсиады в Неаполе россияне завоевали девять медалей

В третий день Универсиады в Неаполе россияне завоевали девять медалей

6 часов назад
В Совете Федерации прокомментировали получение Украиной первой партии нефти из США

В Совете Федерации прокомментировали получение Украиной первой партии нефти из США

9 часов назад
Депутат Госдумы: резолюция ОБСЕ по Крыму полна откровенной дезинформации

Депутат Госдумы: резолюция ОБСЕ по Крыму полна откровенной дезинформации

10 часов назад
Борис Джонсон: Великобритания будет готова выйти из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах

Борис Джонсон: Великобритания будет готова выйти из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах

10 часов назад
Российский фильм "Бык" получил премию в Карловых Варах

Российский фильм "Бык" получил премию в Карловых Варах

13 часов назад
"Территория смыслов": трамплин к новым вершинам

"Территория смыслов": трамплин к новым вершинам

13 часов назад
Кикнадзе о завоевании Суперкубка России: сильная игра с очень сильным соперником

Кикнадзе о завоевании Суперкубка России: сильная игра с очень сильным соперником

14 часов назад
Жизнь в ритме "Звезды": строительство в Большом Камне

Жизнь в ритме "Звезды": строительство в Большом Камне

14 часов назад
Увековечили в живом дереве: появилась первая в мире статуя Мелании Трамп

Увековечили в живом дереве: появилась первая в мире статуя Мелании Трамп

14 часов назад
Митрополит Иларион поведал о лени малоимущих

Митрополит Иларион поведал о лени малоимущих

14 часов назад
"Локомотив" обыграл "Зенит" и в третий раз в истории завоевал Суперкубок России

"Локомотив" обыграл "Зенит" и в третий раз в истории завоевал Суперкубок России

15 часов назад
Наводнение в Иркутской области: жара сменилась дождем

Наводнение в Иркутской области: жара сменилась дождем

15 часов назад
Катер с туристами протаранил Вестминстерский мост

Катер с туристами протаранил Вестминстерский мост

15 часов назад
Шпион Алекс Сигли был пойман на месте преступления

Шпион Алекс Сигли был пойман на месте преступления

16 часов назад
В Эстонии хотят восстановить эсэсовский монумент

В Эстонии хотят восстановить эсэсовский монумент

16 часов назад
Москва отреагировала на "менторские поучения" Вашингтона

Москва отреагировала на "менторские поучения" Вашингтона

16 часов назад
Онищенко считает, что грузины должны поставить ему памятник за спасение виноделия

Онищенко считает, что грузины должны поставить ему памятник за спасение виноделия

16 часов назад
Трамп поговорил с Мэй об Иране, КНДР и Сирии

Трамп поговорил с Мэй об Иране, КНДР и Сирии

17 часов назад
Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

23 часа назад