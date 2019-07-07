США хотят заменить свои войска в Сирии немецкими

Ввести в Сирию свои сухопутные войска призвал Германию Джеймс Джеффри — спецпредставитель администрации США по Сирии и по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). По его словам, в Вашингтоне хотят, чтобы германские военные частично заменили в Арабской Республике американских.

При этом участие солдат бундесвера в боевых операциях в Сирии — не главная цель, так как в борьбе с ИГ "лучше использовать силы местных военных", уточняет Джеффри. Однако, говорит он, в регионе есть необходимость международного присутствия для обеспечения поддержки наземных войск с воздуха, логистики, обучения солдат и технической помощи.

США "надеются, что немцы будут делать больше" в борьбе против ИГ, заявил Джеффри в интервью немецкой Welt am Sonntag и информагентству DPA. Сообщается, что он уже обсудил пожелания Вашингтона с представителями немецкого правительства. В Берлине пока раздумывают, что может сделать Германия — предоставить наземные войска или оказать иную поддержку — гражданскую, финансовую или военную.

Военное присутствие Германии в Сирии, по словам представителя США, необходимо для поддержания стабильности на северо-востоке Арабской Республики и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГ или других террористических группировок.

Пентагон проводит операцию против террористов ИГИЛ в Ираке и Сирии, при этом в Арабской Республике США действуют без разрешения властей. В конце прошлого года Трамп объявил о планах вывести американские войска из Сирии. В феврале в Пентагоне уточнили: на северо-востоке страны и в Манджибе будут оставлены по 200 военных. Также США планируют привлечь в Сирию до 1500 военнослужащих из стран ЕС.