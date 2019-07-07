Момент массового ДТП в центре Москвы попал на видео

В минувшую субботу, 6 июля, на Новом Арбате в Москве столкнулись сразу четыре автомобиля – момент массового ДТП попал в объектив регистратора очевидца.

Судя по кадрам записи, водитель белого седана Mercedes повел себя агрессивно и попытался "отодвинуть" в сторону ехавший перед ним минивэн.

Легковое авто выехало на разделительную полосу, после чего произошло столкновение и Mercedes оказался на "встречке", где он практически лоб в лоб столкнулся в внедорожников, в который, в свою очередь, врезался еще один джип.

Как сообщали СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.