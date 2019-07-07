Берлускони уточнил, за что его ценит Путин

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускон пообещал президенту России Владимиру Путину добиться отмены "абсурдного режима санкций". Путин и Берлускони провели частную встречу во время визита российского лидера в Рим в четверг, пишет РИА Новости.

В интервью газете Il Giornale Берлускони рассказал, что считает Россию "неотъемлемой частью Европы и свободного мира". По словам Берлускони, Путин знает об его усилиях и ценит их.

Политик напомнил, что создание по его инициативе Совета Россия-НАТО уже послужило делу безопасности во всем мире, и должно помочь "ответить на крупные вызовы будущих лет".

В данный момент Берлускони является депутатом Европарламента и рад дружеским отношениям между Путиным и вице-премьером Италии Маттео Салвини.

Перед визитом в Рим Путин назвал Берлускони политиком мирового масштаба и настоящим лидером.